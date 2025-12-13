قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
حملة إشغالات مسائية مكبرة بالحي الثالث بالشيخ زايد

خلال حملات الإزالة
خلال حملات الإزالة
آية الجارحي

شنّ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة إشغالات مسائية مكبرة وحاسمة بالحي الثالث، أسفرت عن إزالة فورية لكافة الإشغالات المخالفة، وفتح الممرات، ورفع التعديات على الأرصفة دون استثناء، وذلك لإعادة الانضباط الكامل بالمنطقة.

تنفيذًا لتوجيهات مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وبقيادة أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز .

وأكدت مروة حسين ،رئيس الجهاز أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المشاة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة جهاز المدينة لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري والصورة البصرية لمدينة الشيخ زايد، مع استمرار الحملات المسائية والدورية بجميع الأحياء.

جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملة إشغالات مسائية إزالة المخالفات المدن الجديدة تعديات علي الأرصفة سيولة الحركة المرورية مال واعمال اخبار مصر

«اثنين وثلاثاء».. المصريون بالخارج يصوتون في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

«اثنين وثلاثاء».. المصريون بالخارج يصوتون في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا | صور

على أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس

مهرجان روائع للإبداع الدولي يختار علي أبو دشيش "أفضل شخصية عالمية" في نشر الوعي الأثري

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

