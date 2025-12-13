حملة إشغالات مسائية مكبرة بالحي الثالث بالشيخ زايد

شنّ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة إشغالات مسائية مكبرة وحاسمة بالحي الثالث، أسفرت عن إزالة فورية لكافة الإشغالات المخالفة، وفتح الممرات، ورفع التعديات على الأرصفة دون استثناء، وذلك لإعادة الانضباط الكامل بالمنطقة.

تنفيذًا لتوجيهات مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وبقيادة أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز .

وأكدت مروة حسين ،رئيس الجهاز أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المشاة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة جهاز المدينة لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري والصورة البصرية لمدينة الشيخ زايد، مع استمرار الحملات المسائية والدورية بجميع الأحياء.