توك شو

بالرقم القومي .. استعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025|فيديو

منار عبد العظيم
منار عبد العظيم
قسم التوك شو

قدمت مذيعة صدي البلد الزميلة منار عبد العظيم، تقريرًا عن إعلان نتائج شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وهو الحدث الأكثر انتظارًا من قبل آلاف المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

بعد انتهاء مرحلة الفرز والتدقيق للطلبات، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن أسماء المقبولين والمستبعدين في أحدث الطروحات، مع توفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي لتسهيل وصول النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

تفاصيل الوحدات المطروحة وآلية التمويل

أوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية ستُتاح وفق نظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة:

محدودو الدخل: فائدة 8% سنويًا.

متوسّطو الدخل: فائدة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا.

كما أكدت الوزارة أن جميع التفاصيل المتعلقة بـ سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية ورسوم التسجيل متوفرة داخل كراسة التقديم الإلكترونية.

حدود الدخل لصاحب الطلب:

محدودو الدخل: 144 ألف جنيه سنويًا (12 ألف شهريًا للفرد)، 180 ألف سنويًا للأسرة (15 ألف شهريًا).

متوسّطو الدخل: 240 ألف جنيه سنويًا (20 ألف شهريًا للفرد)، 300 ألف سنويًا للأسرة (25 ألف شهريًا).

طرق الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي أكثر من طريقة للاستعلام:

الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال على 090071117 من أي خط أرضي.

زيارة الموقع الرسمي وإدخال الرقم القومي وتحديد المشروع: رابط الاستعلام.

إرسال رسالة نصية على رقم 1124 تتضمن الرقم القومي.

خطوات الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي

لتسهيل معرفة حالة الطلب:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

اختيار «الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على «استعلام» لعرض حالة الطلب بالتفصيل.

طريقة سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أكدت الوزارة أن جميع إجراءات الحجز والسداد أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام:

البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر أو شبكة «خالص» أو بطاقات ومحافظ «ميزة».

إمكانية السداد عبر مكاتب البريد المميكنة.

وتشمل السداد:

المصروفات الإدارية غير القابلة للاسترداد.

مقدم جدية الحجز (يُسترد في حال عدم التخصيص).

وديعة صيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة، تُخصص للحفاظ على المشروعات وصيانة المرافق، ويمكن دفعها نقدًا أو إضافتها إلى التمويل العقاري.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي نيجة شقق الإسكان استعلم عن نتيجة شقق الإسكان

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

