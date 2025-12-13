نواب: إشادات المؤسسات العالمية بالمتحف الكبير شهادة تخدم السياحية

يشهد المتحف المصري الكبير إقبالا متزايدا من الزوار من مختلف الفئات والجنسيات، بما يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، وهو ما أكدته الرؤية الدولية الإيجابية لدوره في تعزيز قطاع السياحة.

وأكدت وكالة "فيتش" أن متوسط عدد زوار المتحف المصري الكبير يبلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، متوقعة أن يستقبل ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنويا.

وفي السياق ذاته، توقعت "بلومبرج" أن يجذب المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، بينما أشارت "ناشيونال جيوغرافيك" إلى أن الدعاية العالمية للمتحف ساهمت في زيادة الحجوزات السياحية لعام 2026.

كما أشادت مؤسسات دولية مرموقة مثل "وول ستريت جورنال"، و"نيويورك تايمز"، و"الجارديان"، و"لوموند"، ومعهد منتدى السياحة العالمي، بالمتحف المصري الكبير، معتبرين إياه إنجازًا بارزًا في مجال السياحة الثقافية، ومتوقعين أن يسهم افتتاحه الكامل في تعزيز القطاع السياحي بقوة.

وثمن النائب هشام حسين عضو مجلس النواب التقارير الدولية التي أكدت نجاح المتحف المصري الكبير في جذب أنظار العالم، واعتباره أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية خلال السنوات المقبلة.

وأكد حسين في تصريحات خاصة أن ما نشرته فيتش وبلومبرج وناشيونال جيوغرافيك بشأن توقع استقبال المتحف ما بين 5 إلى 7 ملايين زائر سنويا، يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في هذا المشروع القومي.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية الكبرى، مثل وول ستريت جورنال ولوموند ومعهد منتدى السياحة العالمي، وضعت المتحف في مقدمة المتاحف العالمية من حيث الجذب والتأثير، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سمعة مصر السياحية.

وأضاف حسين أن التوقعات بارتفاع عدد السائحين إلى 20.8 مليون في 2029، وزيادة الإيرادات إلى 27.4 مليار دولار، تؤكد أن الدولة تسير في اتجاه صحيح نحو بناء قطاع سياحي قوي ومستدام، والمتحف المصري الكبير أحد أهم ركائزه.

أشادت النائبة فاطمة سليم بالطفرة الكبيرة التي يشهدها المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الإقبال المتصاعد من الزوار يوميا يعكس مكانته كأحد أهم المتاحف على مستوى العالم، ودوره في ترسيخ الريادة الثقافية لمصر.

وقالت سليم في تصريحات خاصة إن تقديرات المؤسسات الدولية، ومنها فيتش التي قدرت عدد زواره بنحو 19 ألف زائر يوميا، وبلومبرج التي توقعت تجاوز 5 ملايين زائر سنويا، تعكس حجم الثقة العالمية في هذا الصرح الحضاري.

وأضافت أن الإشادات الدولية من صحف كبرى مثل نيويورك تايمز والجارديان ووول ستريت جورنال تؤكد أن مصر تمتلك الآن مشروعا عالميا قادرا على تعزيز قطاع السياحة بقوة خلال السنوات المقبلة.

ارتفاع عدد السائحين

وأثنت سليم على التوقعات الإيجابية بارتفاع عدد السائحين إلى أكثر من 20 مليون سائح بحلول 2029، مشيرة إلى أن المتحف سيكون أحد أهم محركات النمو السياحي وزيادة الإيرادات وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.