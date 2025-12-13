لو لسه معاك توكتوك.. اعرف إزاي تستبدله بسيارة كيوت| خطوة بخطوة

في تحرك يعكس توجهًا جديدًا لتطوير شوارع الجيزة، أعلنت المحافظة بدء تنفيذ واحدة من أهم مبادرات تنظيم المرور وتحسين جودة النقل، عبر إحلال مركبات التوكتوك بمركبات حضارية صغيرة وآمنة.

الخطوة لا تهدف فقط إلى تقليل الفوضى المرورية، بل تأتي ضمن رؤية أوسع لخلق بيئة نقل أكثر انضباطًا، مع مركبات مرخَّصة يمكن تتبعها ومراقبة تشغيلها بسهولة، بما يضمن أمان المواطن وتحسين مستوى الخدمة.

المرحلة الأولى.. 4 مناطق تستقبل بداية التغيير

تشمل المرحلة الأولى من خطة الإحلال أربعة مواقع رئيسية داخل نطاق المحافظة، تم اختيارها نظرًا لكثافة تشغيل التوكتوك فيها، وهي:

حي الهرم

حي العجوزة

مدينة السادس من أكتوبر

حدائق أكتوبر

وتستهدف المبادرة استبدال التوكتوك بمركبات صغيرة أكثر أمانًا وحداثة، ومرخَّصة بشكل رسمي، مع إمكانية تتبع السائق والمركبة لضمان الانضباط والشفافية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة الإحلال

حرصت المحافظة على وضع قائمة واضحة من المستندات لتسهيل عملية التقديم، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحي.

مستند بيع التوكتوك خارج نطاق محافظة الجيزة.

إقرار رسمي برغبة صاحب المركبة في الإحلال.

التعهد بالالتزام الكامل بقواعد تشغيل المركبة البديلة.

شروط التقديم.. ومبادرة اختيارية لمن يرغب

أكدت محافظة الجيزة أن المبادرة اختيارية وليست إجبارية، وتضع عدة شروط لقبول الطلب:

أن يكون المتقدم من مواليد محافظة الجيزة ومثبتًا بالرقم القومي.

الالتزام بإجراءات الترخيص وتشغيل المركبة الجديدة وفق الضوابط المُعلنة.

كما تتضمن المبادرة حوافز تشجيعية للسائقين للتخلص من التوكتوك القديم والانتقال إلى وسيلة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا.

تمويل ميسر.. وتسليم أول دفعة من السيارات

أوضح محمد مرعي، السكرتير المساعد والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن أول دفعة من السيارات البديلة تم بالفعل تسليمها لحي الهرم، مع توفير نظام تقسيط ميسر للراغبين في شراء المركبة الجديدة.

وأشار إلى أن بقية الأحياء ستبدأ استقبال الطلبات وفق جدول زمني يضمن سرعة الإجراءات وسهولة التسليم دون تعقيدات.

ربط مباشر بين المركبة البديلة والتوكتوك القديم

شدد مرعي على أن السيارة الجديدة ليست إضافة للمركبات الموجودة، بل بديل مباشر للتوكتوك القديم. ويتم تسليمها فقط بعد إثبات بيع التوكتوك خارج الجيزة، لضمان عدم زيادة أعداد المركبات داخل الشوارع.

وأضاف أنه بمجرد بيع التوكتوك، يتوجه المواطن إلى الشركة المختصة لاستلام المركبة الجديدة وإتمام خطوات الترخيص بشكل رسمي وسريع.

إجراءات مبسطة لخدمةش المواطنين

خصصت المحافظة مسارًا إداريًا مبسطًا لتسهيل جميع خطوات الإحلال، بدءًا من التقديم وحتى استلام المركبة وترخيصها، بما يضمن توفير خدمة سريعة ومنظمة تعكس رؤية الجيزة لتحسين جودة النقل والحد من التكدسات المرورية.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تحويل منظومة النقل إلى منظومة حضارية وآمنة، ودعم الانتقال التدريجي إلى شوارع أكثر انضباطًا وتميزًا في مختلف مناطق المحافظة.