قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من البيت الأبيض حول "صور وألعاب خارجة" عليها صورة ترامب
أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور
هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد؟.. كثيرون لا يعرفون
4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي
سعر الذهب اليوم 13-12-2025
قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
لو لسه معاك توكتوك.. اعرف إزاي تستبدله بسيارة كيوت| خطوة بخطوة
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر
أمريكا تصادر سفينة مغادرة من الصين تحمل معدات عسكرية إلى إيران
جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح: كل التوفيق في مباراة برايتون غدََا
آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو لسه معاك توكتوك.. اعرف إزاي تستبدله بسيارة كيوت| خطوة بخطوة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في تحرك يعكس توجهًا جديدًا لتطوير شوارع الجيزة، أعلنت المحافظة بدء تنفيذ واحدة من أهم مبادرات تنظيم المرور وتحسين جودة النقل، عبر إحلال مركبات التوكتوك بمركبات حضارية صغيرة وآمنة.

 الخطوة لا تهدف فقط إلى تقليل الفوضى المرورية، بل تأتي ضمن رؤية أوسع لخلق بيئة نقل أكثر انضباطًا، مع مركبات مرخَّصة يمكن تتبعها ومراقبة تشغيلها بسهولة، بما يضمن أمان المواطن وتحسين مستوى الخدمة.

المرحلة الأولى.. 4 مناطق تستقبل بداية التغيير

تشمل المرحلة الأولى من خطة الإحلال أربعة مواقع رئيسية داخل نطاق المحافظة، تم اختيارها نظرًا لكثافة تشغيل التوكتوك فيها، وهي:

حي الهرم

حي العجوزة

مدينة السادس من أكتوبر

حدائق أكتوبر

وتستهدف المبادرة استبدال التوكتوك بمركبات صغيرة أكثر أمانًا وحداثة، ومرخَّصة بشكل رسمي، مع إمكانية تتبع السائق والمركبة لضمان الانضباط والشفافية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة الإحلال

حرصت المحافظة على وضع قائمة واضحة من المستندات لتسهيل عملية التقديم، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحي.

مستند بيع التوكتوك خارج نطاق محافظة الجيزة.

إقرار رسمي برغبة صاحب المركبة في الإحلال.

التعهد بالالتزام الكامل بقواعد تشغيل المركبة البديلة.

شروط التقديم.. ومبادرة اختيارية لمن يرغب

أكدت محافظة الجيزة أن المبادرة اختيارية وليست إجبارية، وتضع عدة شروط لقبول الطلب:

أن يكون المتقدم من مواليد محافظة الجيزة ومثبتًا بالرقم القومي.

الالتزام بإجراءات الترخيص وتشغيل المركبة الجديدة وفق الضوابط المُعلنة.

كما تتضمن المبادرة حوافز تشجيعية للسائقين للتخلص من التوكتوك القديم والانتقال إلى وسيلة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا.

تمويل ميسر.. وتسليم أول دفعة من السيارات

أوضح محمد مرعي، السكرتير المساعد والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن أول دفعة من السيارات البديلة تم بالفعل تسليمها لحي الهرم، مع توفير نظام تقسيط ميسر للراغبين في شراء المركبة الجديدة.

وأشار إلى أن بقية الأحياء ستبدأ استقبال الطلبات وفق جدول زمني يضمن سرعة الإجراءات وسهولة التسليم دون تعقيدات.

ربط مباشر بين المركبة البديلة والتوكتوك القديم

شدد مرعي على أن السيارة الجديدة ليست إضافة للمركبات الموجودة، بل بديل مباشر للتوكتوك القديم. ويتم تسليمها فقط بعد إثبات بيع التوكتوك خارج الجيزة، لضمان عدم زيادة أعداد المركبات داخل الشوارع.

وأضاف أنه بمجرد بيع التوكتوك، يتوجه المواطن إلى الشركة المختصة لاستلام المركبة الجديدة وإتمام خطوات الترخيص بشكل رسمي وسريع.

إجراءات مبسطة لخدمةش المواطنين

خصصت المحافظة مسارًا إداريًا مبسطًا لتسهيل جميع خطوات الإحلال، بدءًا من التقديم وحتى استلام المركبة وترخيصها، بما يضمن توفير خدمة سريعة ومنظمة تعكس رؤية الجيزة لتحسين جودة النقل والحد من التكدسات المرورية.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تحويل منظومة النقل إلى منظومة حضارية وآمنة، ودعم الانتقال التدريجي إلى شوارع أكثر انضباطًا وتميزًا في مختلف مناطق المحافظة.

مركبات حضارية السيارة كيوت مبادرة الإحلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

أحمد كريمة

أحمد كريمة: نحن في علامات الساعة الأخيرة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-12-2025 .. تحرك جديد

ترشيحاتنا

تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

في مشهد مهيب بأسيوط.. تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

دار الإفتاء

الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

بالصور

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد