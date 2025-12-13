أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور

احتفل الفنان السوري أركان فؤاد وزوجته المطربة الكبيرة نادية مصطفي بزفاف كريمتهما "همسة" على "أحمد علاء الدين" بحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.



أقيم الإحتفال داخل قصر محمد علي بالمنيل وتألقت العروس ووالدتها الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كالأميرات بفستانين من تصميم هاني البحيري.



قام بعقد القران الشيخ د.خالد الجندي وكان ضمن الحضور من نجوم الأغنية علي الحجار وحرمه ، مصطفى قمر، حلمي عبد الباقي وحرمه ، المنتج أحمد أيوب ،المطرب السوري سهيل يزبك والفنانة ليلي عزب العرب والإعلامية سهير جودة ولوسي.

شارك في إحياء حفل الزفاف المطرب الكبير علي الحجار والنجم مصطفى قمر والمطرب الشعبي محمود الليثي.