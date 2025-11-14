نادية مصطفى لوزير الصحة: شكرا على الاستجابة السريعة لعلاج زميلنا

وجهت المطربة نادية مصطفى، الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بعد استجابته لعلاج أحد أعضاء فرقة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، الذي تعرض لحادث خلال الفترة الماضية.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك: “كل الشكر والتقدير لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار حقًا إنه نموذج مشرف للمسؤول المصري الجاد المحترم صاحب القلب الكبير، استجابته السريعة لعلاج زميل لنا- شفاه الله وعافاه- من حادثة إسماعيل الليثى (الله يرحمه) لم تكن مفاجأة فكم من حالات إنسانية لزملاء لنا أسندتها له شخصيًا فاستجاب بكل تواضع وإنسانية دون ضجيج إعلامي أو استعراض”.

وتابعت: “يعمل في صمت وينجز في هدوء، ويجعلنا نطمئن أن هناك مَن يحمل الأمانة بحق، أتمنى لمعاليه دوام الصحة والعافية، وأن يُكثر الله من أمثاله في كل موقع مسؤولية”.