الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كلمات من نصائح والده.. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة

محمد رمضان
محمد رمضان
منار نور

كشف محمد رمضان عن مقطع تشويقي لأغنيته الجديدة المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل، والتي يشارك فيها الفنان إيليا.


ونشر رمضان البرومو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليه قائلاً:«خليك جامد – Duduly الله مذلة – ارفع راسك – ما تمسح دمعة عينك غير إيدك – ما تسيبش حلمك حتى لو كان في السما. هذه ليست كلمات أغنيتي، بل كانت نصائح والدي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى».

وفاة والد محمد رمضان 

وشيع الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان جنازة والدهما من مسجد مصطفى محمود صباح الجمعة الماضي.

وشهدت الجنازة تدافعا وتزاحما من المصورين ومن الجمهور المحب للفنان محمد رمضان.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة والد الفنان محمد رمضان التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، منهم الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانان كمال أبو رية وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وانهار الفنان محمد رمضان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث أدى صلاة الجنازة عليه وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

