بالصور

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
تقى الجيزاوي

أقيم اليوم عزاء والد الفنان محمد رمضان فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وحرص شبيه شخصية جعفر العمدة الذى قدمها محمد رمضان فى عمل درامي فى رمضان ٢٠٢٣ بتقديم واجب العزاء فى والده.

وقدم ايضا عدد كبير من النجوم الفن واجب العزاء ، ومن ابرزهم ، عمرو سعد ، احمد العوضي ، درة ، حسن الرداد ، كريم الحسيني ، دينا فؤاد ، وفاء مكي ، محمد ممدوح ، عبير صبري ، ادوارد ، الإعلامية ريهام سعيد ، وفاء عامر ، محمد ممدوح ، اسماعيل فرغلي ، لقاء سويدان.

جنازة والد محمد رمضان

وشيع الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان جنازة والدهما من مسجد مصطفى محمود صباح الجمعة الماضي.

وشهدت الجنازة تدافعا وتزاحما من المصورين ومن الجمهور المحب للفنان محمد رمضان.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة والد الفنان محمد رمضان التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، منهم الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانان كمال أبو رية وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وانهار الفنان محمد رمضان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث أدى صلاة الجنازة عليه وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

عزاء والد الفنان محمد رمضان محمد رمضان جعفر العمدة

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

