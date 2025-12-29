إصابة خطيرة وهدف ضائع وإنذارين.. ملخص الشوط الأول لـ مباراة مصر وأنجولا

أنهي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى ختام جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إراحة صلاح ومرموش وتريزيجيه

بدأ منتخب مصر تشكيلة مباراة انجولا بالبدلاء وإراحة محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه زدومحمد الشناوي علي دكة البدلاء.



شارة قيادة منتخب مصر

صلاح محسن ارتدي شارة القيادة لمنتخب مصر لأول مرة منذ انضمامه إلي صفوف الفراعنة الكبار.



ضرب صلاح محسن ونزول دم من الوجه

تعرض صلاح محسن للضرب فى وجهه أثناء هجمة خطيرة لمنتخب مصر ورفض حكم اللقاء احتسابها ركلة حرة لصالح الفراعنة الكبار أو منح لاعب انجولا بطاقة صفراء.



وخضع صلاح محسن مهاجم منتخب مصر للعلاج عقب نزوله دم من الفم واضطر حمزة اللقاء لإيقاف اللعب.



أسيست شيكوبانزا

شيكوبانزا لاعب الزمالك ومنتخب انجولا ارسل تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها زميله المدافع تعلو عارضة مصطفي شوبير حارس مرمى منتخب مصر.



إصابة حسام عبد المجيد

وتعرض حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر للإصابة عقب تدخل قوي من جانب مابولولو لاعب أنجولا في منتصف الملعب.



هدف ضائع لـ منتخب مصر

أهدر في الدقيقة 20 حسام عبد المجيد فرصة هدف محقق لمنتخب مصر عقب ارسال مصطفي محمد ضربة خلفية مزدوجة سددها حسام عبدالمجيد برأسه تعلو عارضة حارس انجولا وتضيع فرصة هدف محقق.



إنذارين

منح حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد ابراهيم عادل نجم منتخب مصر عقب ارتكابه خطأ مع لاعب انجولا في الدقيقة 24.



فيما حصل شيكوبانزا لاعب الزمالك ومنتخب انجولا علي إنذار في الدقيقة 26 بعد تدخل عنيف مع أحمد عيد لاعب منتخب مصر الوطني.

