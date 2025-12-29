قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا

منتخب مصر
حسن العمدة

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مباراة منتخب مصر وإنجولا في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

منتخب مصر حسام حسن أنجولا ملعب أدرار كأس أمم إفريقيا

