بالتردد.. قنوات مجانية لنقل مباراة منتخب مصر وانجولا في كأس الأمم الأفريقية

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام أنجولا، اليوم في الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا 2025.

قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم

وأعلنت القناة الجزائرية والمغربية الأرضية، نقل مباراة مصر وأنجولا بشكل مجاني، وذلك ضمن مجموعة من المباريات التي حصلت القناة على حقوق بثها خلال منافسات البطولة ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

وأعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مباراة منتخب مصر وإنجولا في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

مواجهات مصر وأنجولا في أمم أفريقيا

ويمتلك منتخب مصر أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته أمام أنجولا حيث تواجها سابقا في خمس مباريات رسمية وودية.

وحقق الفراعنة الفوز في ثلاث مباريات بينما تعادلا الفريقان مرتين وسجل المنتخب المصري خلال تلك المباريات 10 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكه مما يعكس تفوقه التاريخي على المنافس الأنجولي.

وتعد المباراة المقبلة بين مصر وأنجولا الثالثة لهما في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أن سبق أن التقى المنتخبان مرتين في البطولة وفاز المنتخب المصري في كلا اللقاءين، مؤكدا تفوقه القاري أيضا.

الفراعنة يواصلون مشوارهم بالانتصارات

كان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 ليكون أول المتأهلين لهذا الدور في البطولة بعد الفوزين على جنوب أفريقيا 1-0 وزيمبابوي 2-1.