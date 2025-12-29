قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وانجولا في أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

تجه أنظار عشاق الكرة المصرية حاليا إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يترقب الجمهور متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات الناقلة للمباراة.

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية
واستقر حسام حسن على البدء بالاحتياطيين في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا لمنحهم فرصة الظهور.

ويسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا 
وتقام مباراة مصر ضد أنجولا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.


القنوات المجانية لنقل مباراة مصر وأنجولا:
قناة TNT المغربية
التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: القناة مفتوحة وتحتاج إلى رسيفر يدعم Multistream

القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD
التردد: 11180

القمر: بدر 26 شرق

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: متاحة مجانًا لأجهزة Multistream

قناة ORTM (مالي)
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة RTS1 Sénégal (السنغال)
القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة TVGE (غينيا الاستوائية)
القمر: أسترا 23 شرق

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 2 International (الكاميرون)
القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 18330

قناة Max Sport 1 البلغارية
القمر: يوتلسات 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

قناة Sportitalia الإيطالية
قناة رياضية وطنية إيطالية

متاحة عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر زيمبابوي جنوب إفريقيا تشكيل منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نيفين مختار

نيفين مختار: لا تيئسوا من رحمة الله فالقنوط ذنب.. فيديو

تركيا ومصر

حاتم صابر: إحباط محاولة اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول لم يكن مصادفة

السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية

حليمة: زيارة وزير النقل لجيبوتي تعكس اهتمام مصر بتعميق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد