خالد بيومي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا في أمم أفريقيا

وجه الإعلامي خالد بيومي دعمه إلي منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل انطلاق مباراته امام انجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على موقع اكس : "ادعم منتخبك" هو شعارنا منذ بداية كأس الأمم الأفريقية. نتمنى لمنتخبنا كل التوفيق في تحقيق النقاط الثلاث أمام أنغولا."

يلتقي منتخب مصر اليوم الاثنين نظيره الأنجولي على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويمتلك منتخب مصر أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته أمام أنجولا حيث تواجها سابقا في خمس مباريات رسمية وودية.

وحقق الفراعنة الفوز في ثلاث مباريات بينما تعادلا الفريقان مرتين وسجل المنتخب المصري خلال تلك المباريات 10 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكه مما يعكس تفوقه التاريخي على المنافس الأنجولي.