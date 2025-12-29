قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا لأول مرة في مسيرته

صلاح حسن
صلاح حسن
يسري غازي

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مباراة منتخب مصر وإنجولا في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ولأول مرة يرتدي صلاح محسن شارة القيادة فى منتخب مصر الوطني منذ مشاركته فى البطولة القارية.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

صلاح محسن منتخب مصر انجولا كأس امم افريسقيا

جانب من المضبوطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

