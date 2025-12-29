صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا لأول مرة في مسيرته

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مباراة منتخب مصر وإنجولا في ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ولأول مرة يرتدي صلاح محسن شارة القيادة فى منتخب مصر الوطني منذ مشاركته فى البطولة القارية.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.