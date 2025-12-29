أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة مصر وأنجولا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد أدرار في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات كأس إمم إفريقيا.

وجاءت تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت الهجمه في يد حارس مرمى أنجولا في الدقيقة 3.

ونفذت كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 11.

وأرسلت ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة في الدقيقة 12.