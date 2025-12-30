تيسيراً على الركاب.. "السكة الحديد" تطلق مركز خدمة العملاء الصوتية للحجز والاستعلام الآلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية الجديد. تهدف هذه الخدمة إلى تنويع قنوات بيع التذاكر وتسهيل الحصول على المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للحوكمة الرقمية. في خطوة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين،

أبرز الخدمات التي يقدمها المركز

يتيح المركز باقة متنوعة من الخدمات التفاعلية التي توفر على الركاب عناء الذهاب للمحطات، وتشمل:

* المواعيد والبيانات: الاستعلام عن مواعيد القطارات على كافة خطوط الهيئة.

* منافذ البيع: التعرف على طرق وقنوات بيع التذاكر المتاحة على مستوى الجمهورية.

* متابعة الحجوزات: الاستعلام عن التذاكر التي تم استخراجها عبر (الموقع الإلكتروني، التطبيق، أو وكلاء البيع).

* منصة للشكاوى: تسجيل الشكاوى والمقترحات لتوجيهها للمختصين مباشرة لضمان تحسين الخدمة.

* الحجز الآلي: إمكانية حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط هاتفياً.

كيفية حجز تذكرتك هاتفياً (خطوات بسيطة)

أوضحت الهيئة أن عملية الحجز تتم عبر دورة عمل رقمية متكاملة لضمان أمان وسرعة الخدمة:

* الاتصال: يتصل العميل بمركز الخدمة ويحدد الرحلة المطلوبة.

* التنسيق: يقوم موظف الخدمة بتوضيح كافة التفاصيل المالية والزمنية للعميل.

* التأكيد الرقمي: يرسل النظام "رقم مرجعي" (رقم دفع) في رسالة SMS لهاتف العميل.

* الدفع الإلكتروني: يتم سداد قيمة التذكرة عبر منافذ "فوري" أو تطبيق "فوري" على الموبايل.

* استلام التذكرة: فور السداد، تصل رسالة SMS تحتوي على رابط لتحميل التذكرة الإلكترونية.

* التحرك: يتوجه الراكب للمحطة مباشرة، ويمر عبر البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة على هاتفه.

أرقام التواصل وتكلفة الخدمة

يعمل المركز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الجمهور عبر الأرقام التالية:

* من أي هاتف محمول: اتصل على الرقم المختصر (1661).

* من أي خط أرضي: اتصل على الرقم (09000661).

* التكلفة: تبلغ تكلفة المكالمة (1.5 جنيه) للدقيقة الواحدة.