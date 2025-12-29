1028 راكب.. السكة الحديد مصر تسير الرحلة 43 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 بتسيير الرحلة رقم (43) للقطارات المخصصة لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم الشقيق، والتي تحمل على متنها 1028 راكب من الأسر السودانية.

وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الرحلات التي تم تنفيذها حتى الآن إلى 41828 راكبا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق.

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب.