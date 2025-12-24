تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ

أعلنت الهيئة أن حجز المقاعد على جميع القطارات المكيفة بالدرجة الأولى والثانية أصبح متاحًا قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد بهاتين الدرجتين بصفة طوارئ، وفقًا للضوابط المعمول بها.. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنظيم منظومة حجز تذاكر القطارات.

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه نظرًا للضغط الشديد الذي تشهده القطارات الثالثة المكيفة، فقد تقرر تخصيص بعض المقاعد المحدودة بصفة طوارئ بنسبة لا تتجاوز 4% من إجمالي المقاعد المتاحة بهذه القطارات، وذلك بنفس القواعد والإجراءات المطبقة على مقاعد الطوارئ بالقطارات المكيفة بالدرجة الأولى والثانية.

يأتي ذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة والتيسير على جمهور الركاب، ودون الإخلال بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة للحجز من خلال القنوات الرسمية وطرق الحجز المختلفة.