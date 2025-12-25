السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها سيَّرت الرحلة الـ 41 من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين لوطنهم؛ ضمن مشروع "العودة الطوعية"، والذين وصل عددهم إلى 39 ألفا و772 راكبًا، عبر قطارات الهيئة.

وذكرت الهيئة - في بيان - أنه من المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بمحافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا، لخدمة الركاب في رحلات العودة المنتظمة، مضيفة أن تسيير هذه الرحلات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

تقديم كافة التسهيلات والخدمات

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان رحلة مريحة وآمنة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن مشروع "العودة الطوعية" يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، وتعكس التزام مصر الدائم بدعم ومساندة الأشقاء في السودان.