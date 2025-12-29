تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

يعتقد كبير من الناس أنهم يعانون من نقص فيتامين د و يتناولون الاقراص من الصيدلية ولكنهم في الحقيقة ليس لديهم أى نقص في هذا الفيتامين

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض نقص فيتامين د.

أعراض نقص فيتامين د

يُسبب النقص الحاد في فيتامين د لدى الأطفال مرض الكساح وتشمل أعراض الكساح ما يلي:

أنماط النمو غير الصحيحة بسبب تقوس أو انحناء العظام.

ضعف العضلات.

ألم في العظام.

تشوهات في المفاصل.

هذا نادر جداً ويعاني الأطفال المصابون بنقص فيتامينات طفيف من ضعف وآلام في العضلات .

تعب.

ألم في العظام.

ضعف العضلات أو آلام العضلات، أو تشنجات العضلات .

تقلبات المزاج، مثل الاكتئاب ومع ذلك وقد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض لنقص فيتامين د.

سبب نقص فيتامين د

بشكل عام، السببان الرئيسيان لنقص فيتامين د هما:

عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين د في نظامك الغذائي أو من خلال التعرض لأشعة الشمس.

جسمك لا يمتص أو يستخدم فيتامين د بشكل صحيح.

هناك عدة أسباب محددة لنقص فيتامين د، بما في ذلك:

بعض الحالات الطبية.

عمليات إنقاص الوزن.

بعض الأدوية.

هناك العديد من العوامل البيولوجية والبيئية المختلفة التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بنقص فيتامين د، مثل التقدم في السن وكمية الميلانين (الصبغة) في بشرتك.