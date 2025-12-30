شهد عام 2025 تألقًا لافتًا للجمال العربي على خريطة مسابقات الجمال العالمية والإقليمية، حيث برزت ملكات جمال عربيات في منصات دولية وإقليمية، وقدمن صورة نمطية رائعة عن أناقة المرأة العربية، ثقافتها، وطموحها العالمي.

في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز الملكات العربيات اللاتي توَّجن بلقب في عام 2025، ونستعرض قصصهن وإنجازاتهن التي أكسبتهن اهتمام الجمهور والمجتمع.

1. يسرا بوحمده – ملكة جمال العرب للقارات 2025

يسرا بوحمده

تصدرت المغربية يسرا بوحمده عناوين الأخبار بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العرب للقارات لعام 2025 في النسخة العالمية من مسابقة Queen Arab Worldwide التي أُقيمت في القاهرة، العاصمة المصرية.



يسرا بوحمده

بوحمده، التي تمثل قارة أوروبا، نجحت في إبهار لجنة التحكيم والمشاهدين بطلّتها التي جمعت بين التقاليد والثقة على المسرح، محققةً إنجازًا تاريخيًا كونها أول مغربية تحصد هذا اللقب على مستوى القارات، ما جعل اسمها يتصدر تريندات البحث في جوجل بعد الفوز.



حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

إلى جانب حمل لقب الملكة، نالت بعض المشاركات ألقابًا شرفية أخرى مثل:

سكينة بوزيدي الوصيفة الأولى – الولايات المتحدة

أميرة عبادي الوصيفة الثانية – آسيا

فريدة شيمي سفيرة الجمال العربي للعالم

زينب بن مرزوق أفضل عارضة أزياء

وهذا يعكس التنوع الكبير في الجمال العربي على الخريطة العالمية.



2. فريدة شيمي – سفيرة الجمال العربي للعالم

فريدة شيمي

من بين الأسماء التي لمعَت في حفل Queen Arab Worldwide 2025، برزت فريدة شيمي التي حازت لقب سفيرة الجمال العربي للعالم، لتحمِل علم مصر عالياً في المحافل الدولية وتُجسِّد قوة الشخصيّة والرقي.



فريدة لم تكتفِ فقط بالمظهر الخارجي؛ بل ظهرت أيضًا معتبرة منصبها فرصة لتعزيز حضور المرأة العربية في العمل الخيري والثقافة، مما جعل منصب السفيرة ليس مجرد لقب جمال، وإنما دور تمثيلي حقيقي للمرأة العربية في المجتمع العالمي.



3. نادين أيوب – أول فلسطينية في Miss Universe 2025

نادين أيوب – أول فلسطينية في Miss Universe 2025

رغم الجدل الإعلامي الذي صاحب مشاركتها، كانت نادين أيوب واحدة من أكثر الأسماء تداولًا في عام 2025 بعد مشاركتها في مسابقة Miss Universe 2025 ممثلةً فلسطين.



نادين أيوب – أول فلسطينية في Miss Universe 2025

نادين، التي وُلدت في الولايات المتحدة وترعرعت بين كندا والإمارات، سعت إلى تمثيل بلدها على أكبر منصة عالمية للجمال، حيث وصلت إلى مرحلة الـ30 الأوائل في المسابقة، لتُشكل مشاركة مميزة لم تقتصر على الجمال فحسب، بل حملت رسالة قوية عن الهوية والتحدّي.



رغم أن بعض الوسائل تناولت تفاصيل خلافية حول طريقة حصولها على لقب Miss Palestine، فإن مشاركتها في Miss Universe أثارت اهتمام المتابعين حول العالم كونها تمثل دفعة قوية لصورة المرأة الفلسطينية الدولية.



لمحات عن مشاركات عربية بارزة في Miss Universe 2025

برز أيضًا في Miss Universe 2025 حضور عربيات عدة أثبتن أن الجمال العربي قادر على لفت الأنظار عالميًا من خلال ثقافته وقوته على المسرح.

وهذا يعكس استمرار اهتمام الجمهور العربي بالمنافسات العالمية التي تجمع تمثيل النساء العربيات على منصات كبرى