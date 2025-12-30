قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حصاد 2025.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
أسماء عبد الحفيظ

شهد عام 2025 تألقًا لافتًا للجمال العربي على خريطة مسابقات الجمال العالمية والإقليمية، حيث برزت ملكات جمال عربيات في منصات دولية وإقليمية، وقدمن صورة نمطية رائعة عن أناقة المرأة العربية، ثقافتها، وطموحها العالمي.

في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز الملكات العربيات اللاتي توَّجن بلقب في عام 2025، ونستعرض قصصهن وإنجازاتهن التي أكسبتهن اهتمام الجمهور والمجتمع.

1. يسرا بوحمده – ملكة جمال العرب للقارات 2025

يسرا بوحمده

تصدرت المغربية يسرا بوحمده عناوين الأخبار بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العرب للقارات لعام 2025 في النسخة العالمية من مسابقة Queen Arab Worldwide التي أُقيمت في القاهرة، العاصمة المصرية. 
 

يسرا بوحمده

بوحمده، التي تمثل قارة أوروبا، نجحت في إبهار لجنة التحكيم والمشاهدين بطلّتها التي جمعت بين التقاليد والثقة على المسرح، محققةً إنجازًا تاريخيًا كونها أول مغربية تحصد هذا اللقب على مستوى القارات، ما جعل اسمها يتصدر تريندات البحث في جوجل بعد الفوز. 
 

حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام 

إلى جانب حمل لقب الملكة، نالت بعض المشاركات ألقابًا شرفية أخرى مثل:

سكينة بوزيدي الوصيفة الأولى – الولايات المتحدة

أميرة عبادي الوصيفة الثانية – آسيا

فريدة شيمي سفيرة الجمال العربي للعالم

زينب بن مرزوق أفضل عارضة أزياء
وهذا يعكس التنوع الكبير في الجمال العربي على الخريطة العالمية. 
 

2. فريدة شيمي – سفيرة الجمال العربي للعالم

فريدة شيمي

من بين الأسماء التي لمعَت في حفل Queen Arab Worldwide 2025، برزت فريدة شيمي التي حازت لقب سفيرة الجمال العربي للعالم، لتحمِل علم مصر عالياً في المحافل الدولية وتُجسِّد قوة الشخصيّة والرقي. 
 

فريدة لم تكتفِ فقط بالمظهر الخارجي؛ بل ظهرت أيضًا معتبرة منصبها فرصة لتعزيز حضور المرأة العربية في العمل الخيري والثقافة، مما جعل منصب السفيرة ليس مجرد لقب جمال، وإنما دور تمثيلي حقيقي للمرأة العربية في المجتمع العالمي. 
 

 

3. نادين أيوب – أول فلسطينية في Miss Universe 2025

نادين أيوب – أول فلسطينية في Miss Universe 2025

رغم الجدل الإعلامي الذي صاحب مشاركتها، كانت نادين أيوب واحدة من أكثر الأسماء تداولًا في عام 2025 بعد مشاركتها في مسابقة Miss Universe 2025 ممثلةً فلسطين. 
 

نادين أيوب – أول فلسطينية في Miss Universe 2025

نادين، التي وُلدت في الولايات المتحدة وترعرعت بين كندا والإمارات، سعت إلى تمثيل بلدها على أكبر منصة عالمية للجمال، حيث وصلت إلى مرحلة الـ30 الأوائل في المسابقة، لتُشكل مشاركة مميزة لم تقتصر على الجمال فحسب، بل حملت رسالة قوية عن الهوية والتحدّي. 
 

رغم أن بعض الوسائل تناولت تفاصيل خلافية حول طريقة حصولها على لقب Miss Palestine، فإن مشاركتها في Miss Universe أثارت اهتمام المتابعين حول العالم كونها تمثل دفعة قوية لصورة المرأة الفلسطينية الدولية. 
 

لمحات عن مشاركات عربية بارزة في Miss Universe 2025

برز أيضًا في Miss Universe 2025 حضور عربيات عدة أثبتن أن الجمال العربي قادر على لفت الأنظار عالميًا من خلال ثقافته وقوته على المسرح.

وهذا يعكس استمرار اهتمام الجمهور العربي بالمنافسات العالمية التي تجمع تمثيل النساء العربيات على منصات كبرى

أجمل ملكات الجمال حصاد 2025 أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام Miss Universe 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

صورة أرشيفية

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

بالصور

حصاد 2025.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

سوبارو تكشف ملامح مشاركتها في معرض طوكيو 2026

سوبارو
سوبارو
سوبارو

هل تشعر برعشة يد مفاجئة؟.. أمراض خطيرة لا تتجاهلها

هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد