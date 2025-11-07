إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

اندلعت أزمة حادة داخل واحدة من أشهر مسابقات الجمال في العالم، بعد أن وبّخ رجل الأعمال التايلاندي والرئيس التنفيذي لمسابقة جمال الكون نوات إتساراغريسيل، كلمة مهينة لملكة جمال المكسيك فاطيما بوش، واصفًا إيّاها بـ"الغبية"، إثر خلاف نشب بينهما حول التزامها بقواعد المسابقة.

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

وبحسب ما تم تداوله، فإن الأزمة بدأت عندما اتهم نوات المتسابقة المكسيكية بمخالفة التعليمات بعد تغيبها عن جلسة تصوير ترويجية خاصة بالسياحة في تايلاند، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل القاعة.

وخلال النقاش المحتدم، ردّت فاطيما بحدة قائلة:

"من حقي أن أعبر عن رأيي، أنت لا تحترمني لأنني امرأة"

ولم يمض وقت طويل قبل أن تقرر مغادرة القاعة اعتراضًا على طريقة التعامل معها.

ولم تكن وحدها؛ إذ انسحبت عدد من المتسابقات تضامنًا معها، من بينهن ملكة جمال فلسطين نادين أيوب، وملكة جمال العراق حنين القريشي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة المسابقة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتواجه إدارة مسابقة ملكة جمال الكون الآن موجة انتقادات بسبب أسلوب التعامل مع المتسابقات، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الحادثة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.