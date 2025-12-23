قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم

هنأ النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة،  على تكريمه وحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى عيد العلم العشرين تقديرًا لإسهاماته العلمية الرائدة، وما حققه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هذا التكريم يعد تكريما لقيمة العلم والعلماء المصريين، ولمسيرة عالم الدكتور حسام موافي الحافلة بالعطاء والتميز الأكاديمي والمهني، حيث يشهد له الجميع بالكفاءة الوطنية والإخلاص، وخدمة البسطاء،كما ساهم بعلمه وخبراته في إعداد أجيال من الأطباء المتخصصين، وكان مثالا يحتذى به في التفاني والالتزام العلمي والإنساني.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن الدكتور حسام موافي أحد الأطباء والعلماء البارزين في مصر والذي يمتلك شعبية وقبول كبير لدي الرأي العام والشعب المصري والعربي و ساهم بعلمه وخبرته في تخفيف آلالام الكثيرين.

وأشار أبو العينين إلى أن هذا التكريم صادف أهله ويأتي تتويجا لمسيرة علمية وإنسانية مشرفة، تعكس ما قدمه من إضافات عديدة في تقريب وتبسيط الطب الحديث وما أوصانا به ديننا الحنيف.

وكانت قد كرمت اليوم  جامعة القاهرة الدكتور حسام موافي وتسلم جائزة الدولة التقديرية خلال حفل توزيع جوائز عيد العلم العشرين.

