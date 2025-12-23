سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب قفزة جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفع اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 داخل محلات الصاغة، مدفوعًا بصعود قوي في المؤشر العالمي، وسط حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، خاصة مع اقتراب نهاية العام الميلادي واستمرار الاضطرابات في الأسواق الدولية.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وجاء الارتفاع المحلي متأثرًا بالقفزة التاريخية في سعر الأونصة عالميًا، والتي كسرت حاجزًا غير مسبوق، ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المصرية، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا.



قفزة عالمية تدفع السوق للارتفاع

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 صعودًا ملحوظًا، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 80 جنيهًا دفعة واحدة، في وقت سجلت فيه الأونصة العالمية مؤشرًا جديدًا يعكس حالة القلق المتصاعدة في الاقتصاد العالمي.

تمر السوق بمرحلة من عدم الاستقرار، نتيجة التذبذبات العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وعلى المواطنين عدم التسرع في البيع أو الشراء خلال هذه الفترة، لحين انتهاء عطلة رأس السنة الميلادية وعودة الأسواق إلى قدر من الهدوء النسبي.



كسر تاريخي لحاجز 4000 دولار للأونصة

واصل المعدن الأصفر مكاسبه العالمية، حيث نجح في كسر حاجز 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، وسط توقعات بتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن هذا الارتفاع العالمي غير المسبوق انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 داخل الصاغة، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ليسجل المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6702 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص مقارنة بالأعيرة الأخرى، ما يجعله الأغلى سعرًا داخل السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5865 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار المعيار الأساسي لتحديد حركة الذهب في السوق المحلية، نظرًا لكونه الأكثر انتشارًا ورواجًا بين المواطنين.



وعند احتساب سعر الجرام بالمصنعية، تتم إضافة قيمة تتراوح ما بين 100 و200 جنيه على السعر الأصلي، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا للجرام، وهو العيار الذي زاد الإقبال عليه خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع الأسعار، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21 و24.

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46920 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أدوات الادخار المفضلة لدى شريحة واسعة من المواطنين.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وفقًا لبيانات وكالة «رويترز»، قفزت أسعار الذهب في العقود الفورية لتسجل نحو 4486.55 دولار للأونصة، مقتربة من مستوى 4500 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوياتها عند 4497 دولارًا في التداولات المبكرة.

الذهب والفضة يواصلان الصعود

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 دعمًا إضافيًا من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض المزيد من أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وفي الوقت ذاته، استقرت الفضة بالقرب من مستوى 70 دولارًا للأونصة، مسجلة 69.44 دولارًا، وسط طلب صناعي متزايد، بحسب تصريحات أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في شركة IG، الذي أشار إلى أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الأسعار.

النفط يرتفع والذهب يحافظ على مكاسبه

تزامن صعود الذهب مع ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر واحتجاز ناقلات نفط فنزويلية، في خطوة قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني واسع، وتؤثر على حركة الأسواق العالمية.

وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 77 دولارًا قبل أن يتراجع جزئيًا، فيما حافظ الذهب على مكاسبه، مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.09 نقطة، بعد أن سجل مستوى 98.73 في جلسة سابقة.