قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب قفزة جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفع اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 داخل محلات الصاغة، مدفوعًا بصعود قوي في المؤشر العالمي، وسط حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، خاصة مع اقتراب نهاية العام الميلادي واستمرار الاضطرابات في الأسواق الدولية.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وجاء الارتفاع المحلي متأثرًا بالقفزة التاريخية في سعر الأونصة عالميًا، والتي كسرت حاجزًا غير مسبوق، ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المصرية، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا.

قفزة عالمية تدفع السوق للارتفاع

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 صعودًا ملحوظًا، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 80 جنيهًا دفعة واحدة، في وقت سجلت فيه الأونصة العالمية مؤشرًا جديدًا يعكس حالة القلق المتصاعدة في الاقتصاد العالمي.

تمر السوق بمرحلة من عدم الاستقرار، نتيجة التذبذبات العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وعلى المواطنين عدم التسرع في البيع أو الشراء خلال هذه الفترة، لحين انتهاء عطلة رأس السنة الميلادية وعودة الأسواق إلى قدر من الهدوء النسبي.

سعر الذهب

كسر تاريخي لحاجز 4000 دولار للأونصة

واصل المعدن الأصفر مكاسبه العالمية، حيث نجح في كسر حاجز 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، وسط توقعات بتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن هذا الارتفاع العالمي غير المسبوق انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 داخل الصاغة، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في مصر

 ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ليسجل المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6702 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص مقارنة بالأعيرة الأخرى، ما يجعله الأغلى سعرًا داخل السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5865 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار المعيار الأساسي لتحديد حركة الذهب في السوق المحلية، نظرًا لكونه الأكثر انتشارًا ورواجًا بين المواطنين.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

وعند احتساب سعر الجرام بالمصنعية، تتم إضافة قيمة تتراوح ما بين 100 و200 جنيه على السعر الأصلي، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا للجرام، وهو العيار الذي زاد الإقبال عليه خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع الأسعار، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21 و24.

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46920 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أدوات الادخار المفضلة لدى شريحة واسعة من المواطنين.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وفقًا لبيانات وكالة «رويترز»، قفزت أسعار الذهب في العقود الفورية لتسجل نحو 4486.55 دولار للأونصة، مقتربة من مستوى 4500 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوياتها عند 4497 دولارًا في التداولات المبكرة.

الذهب والفضة يواصلان الصعود 

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 دعمًا إضافيًا من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض المزيد من أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وفي الوقت ذاته، استقرت الفضة بالقرب من مستوى 70 دولارًا للأونصة، مسجلة 69.44 دولارًا، وسط طلب صناعي متزايد، بحسب تصريحات أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في شركة IG، الذي أشار إلى أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الأسعار.

النفط يرتفع والذهب يحافظ على مكاسبه

تزامن صعود الذهب مع ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر واحتجاز ناقلات نفط فنزويلية، في خطوة قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني واسع، وتؤثر على حركة الأسواق العالمية.

وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 77 دولارًا قبل أن يتراجع جزئيًا، فيما حافظ الذهب على مكاسبه، مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.09 نقطة، بعد أن سجل مستوى 98.73 في جلسة سابقة.

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

بالصور

طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

