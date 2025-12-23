ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع غير مسبوق بعدما اقترب سعر عيار ٢١ من حاجز ال6 الاف جنيه.

وفي ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومع كثرة الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة ملاذ آمن، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً.

ارتفاع سعر الذهب

وسجل الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، من مستويات قياسية جديدة، بالتوازي مع صعود أسعار الأوقية عالميًا، والتي حافظت على تداولها قرب أعلى مستوياتها التاريخية، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب الاستثماري.

اسعار الذهب اليوم

الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي

وسجل سعر الذهب عالميا مع بداية التداولات ارتفاعا بنسبة 1.7% ليصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4431 دولارا.

أسعار الذهب اليوم 23 ديسمبر 2025



-سعر الذهب عيار 24 يسجل 6742 جنيها

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 5900 جنيه

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 5057 جنيها



ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

اسعار الذهب اليوم

طريقة حساب المصنعية

تتراوح مصنعية الذهب في مصر ما بين 3% و7% من سعر الجرام، وقد تزيد في المشغولات الذهبية الدقيقة، بينما تنخفض في السبائك والجنيهات الذهبية، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة من حيث قيمة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب 47200 جنيه وهو الأكثر طلبا وشراء مكاتب امن لحفظ المال في الذهب .