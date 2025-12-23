قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 6000 جنيه بعد احتساب المصنعية في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، وفق متوسط أسعار الذهب المتداولة في محلات الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية، دون احتساب قيمة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5905 جنيهات للبيع و5885 جنيهًا للشراء، ليواصل التحرك قرب الحاجز النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6750 جنيهًا للبيع و6725 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 6185 جنيهًا للبيع و6165 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246750 جنيه6725 جنيه 
عيار 226185 جنيه6165 جنيه 
عيار 215905 جنيه5885 جنيه 
عيار 185060 جنيه5045 جنيه 
عيار 143935 جنيه3925 جنيه 
عيار 123375 جنيه3365 جنيه 
الاونصة209905 جنيه209195 جنيه 
الجنيه الذهب47240 جنيه47080 جنيه 
الأونصة بالدولار4444.84 دولار

وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 5060 جنيهًا للبيع و5045 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3935 جنيهًا للبيع و3925 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 12 حوالي 3375 جنيهًا للبيع و3365 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 209905 جنيهات للبيع و209195 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 47240 جنيهًا للبيع و47080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4444.84 دولارًا، بحسب آخر التحديثات المتاحة.

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على الاستثمار في الذهب وتخزينه للاستفادة من قيمته على المدى البعيد.

وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن فرصة اقتناء الألماس أصبحت قوية جدا ومشجعة نتيجة لارتفاع سعر الذهب.

وتابع: أنا شايف إن الوقت ده ممكن التوجه يبقى ناحية الماس خصوصا مع انخفاض سعر الماس وأعتقد إن الفرصة نشتري خاتم سوليتير في الشبكة.
 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

أسعار مازدا 3 2010‏ المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010

لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سيارات
سيارات
سيارات

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد