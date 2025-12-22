الراجل ارتدى النقاب.. السجن لمتهم وربة منزل لاتهامهما بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على متهم وربة منزل بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات مصر القديمة في القضية رقم 10629 لسنة 2025، لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بعدما ارتدوا النقاب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين اصطنعا واقعة مزورة مكنتهما من دخول مسكن المجني عليه، ثم اعتديا عليه وقاما بتقييده باستخدام لاصق بلاستيكي لبث الرعب في نفسه، بقصد الاستيلاء على أمواله أو مشغولاته الذهبية، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل لعدم وجود أموال أو مقتنيات ثمينة داخل المسكن.

وأضاف، أمر الإحالة، أن الواقعة أسفرت عن إتلاف طقم أسنان صناعي مملوك للمجني عليه، بما يشكل ضررًا ماليًا، كما عُثر بحوزة المتهمين على الأداة المستخدمة في تقييده.

واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على أقوال المجني عليه، إلى جانب تحريات معاون مباحث القسم التي أكدت صحة الواقعة، وقررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية لحين الفصل فيها.