القبض على سائق أتوبيس امتنع عن توصيل المواطنين بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أتوبيس نقل عام" بإنزال الركاب والإمتناع عن إستكمال خط السير المحدد له بالدقهلية .



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ( أوتوبيس نقل عام "منتهى التراخيص") وقائدها ( عامل "له معلومات جنائية" لا يحمل تراخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتقسيمه خط السير للحصول على أجرة إضافية.



تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.