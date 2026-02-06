قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إخلاء سبيل المتهم في واقعة مهندسة أكتوبر.. تفاصيل الواقعة الكاملة بين التحقيقات الرسمية ورواية السائق

سائق أوبر
سائق أوبر
رنا أشرف

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة السادس من أكتوبر إخلاء سبيل سائق سيارة ميكروباص تابع لتطبيق النقل الذكي “أوبر” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية المتهم فيها بالتعدي اللفظي على إحدى الراكبات ورفض إنزالها في الموقع الذي طلبته خلال الرحلة بمحافظة الجيزة، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.


وجاء قرار جهات التحقيق عقب الاستماع إلى أقوال طرفي الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المتداول الذي وثق جزءًا من المشادة بين السائق والفتاة، إلى جانب الوقوف على ملابسات الرحلة محل الخلاف، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف تفاصيل الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام فتاة بحجز رحلة عبر تطبيق “أوبر”، حيث نشب خلاف بينها وبين السائق بشأن مكان النزول وآلية تنفيذ الرحلة وفقًا للموقع المحدد على التطبيق، قبل أن تتطور المشادة إلى تبادل ألفاظ، ويتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثار انتشار الفيديو المصور للواقعة حالة من التفاعل الواسع والانقسام بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مطالبين بمحاسبة السائق، وآخرين دعوا إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم إصدار أحكام مسبقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص


 

قال محمد، سائق أوبر، لموقع صدى البلد إن الفيديوهين المتداولين عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرهما دون موافقته، مؤكدًا أنه قرر الخروج عن صمته فقط من أجل توضيح الحقيقة والدفاع عن نفسه أمام أسرته وزملائه في العمل وصاحب السيارة والرأي العام.

وأوضح محمد أن الواقعة تعود إلى رحلة أقلّ فيها سيدة من مدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من إرهاق شديد في ذلك اليوم، ومع اعتدال الطقس قام بفتح زجاج السيارة جزئيًا، إلا أن الراكبة أبدت اعتراضها وطلبت إغلاقه بدعوى شعورها بالتعب.

وأضاف أنه أخبر الراكبة بتشغيل تكييف السيارة في الخلف، واقترح عليها الجلوس في المقعد الخلفي مراعاةً لظروفه الصحية، لكنها رفضت الطلب وتحدثت معه بأسلوب وصفه بـ"غير اللائق والمتعالي"، على حد قوله، مؤكدًا أنه رغم ذلك تعامل بهدوء واستجاب لمطالبها.

وأشار محمد إلى أنه عند الوصول لنقطة النزول المحددة على التطبيق، طلب من الراكبة النزول في الموقع المسجل، لكنها رفضت وأصرت على النزول في مكان آخر “غصبًا عنه”  موضحًا أنه لا يستطيع التوقف في أي مكان مخالف لقواعد المرور، خاصة أن الطريق كان مزدحمًا والناس خلفه لديهم مصالح.

وأكد أن الراكبة قامت خلال النقاش بالتعدي اللفظي عليه، ووجهت له السباب، كما قامت بالطرق على زجاج السيارة وسب الشركة، قبل أن تفتح باب السيارة أثناء التوقف، ما دفعه لمطالبتها بالنزول حفاظًا على سلامة الركاب الآخرين وتسيير حركة الطريق.

وتساءل محمد عن الاتهامات الموجهة له، قائلًا: “لو كنت بلطجي أو مخطئ كما صورت في الفيديو، لماذا استكملت الراكبات الثلاث والشاب الذين كانوا معي في السيارة الرحلة ولم يغادروا؟ ولماذا لم يطلب أحد النجدة أو ينتظر الشرطة؟”.


وأوضح محمد أنه استكمل عمله في نفس اليوم بشكل طبيعي، وأنهى جميع رحلاته دون أي مشكلات، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للقضاء المصري بعد إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، مشيرًا إلى أن تطبيق أوبر الخاص به يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات تتعلق بعمله، قائلًا: “مستني جلسة المحكمة وعندي أمل كبير في ربنا وفي عدالة القضاء، والحمد لله على كل شيء”.

سائق سيارة تطبيق أوبر سائق أوبر تطبيق أوبر مهندسة أكتوبر أوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

جهود جامعية

بدء تشغيل وربط مستشفيات جامعة أسوان بمنظومة التحول الرقمي

المسعف والسائق

أمانة مسعفين بالسلوم.. تسليم مبلغ مالي كان بحوزة متوفٍ في حادث الزويدة

جهود متنوعة

أخبار أسوان| تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا.. وحصول المحافظة على جوائز التميز الحكومي

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد