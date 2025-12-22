ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأثنين 22-12-2025.. سعر عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية ارتفاعا، وذلك وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب قيمة المصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6730 جنيهًا للبيع و6710 جنيهات للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 6170 جنيهًا للبيع و6150 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الان

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6730 جنيه 6710 جنيه عيار 22 6170 جنيه 6150 جنيه عيار 21 5890 جنيه 5870 جنيه عيار 18 5050 جنيه 5030 جنيه عيار 14 3925 جنيه 3915 جنيه عيار 12 3365 جنيه 3355 جنيه الاونصة 209370 جنيه 208660 جنيه الجنيه الذهب 47120 جنيه 46960 جنيه الأونصة بالدولار 4432.83 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5890 جنيهًا للبيع و5870 جنيهًا للشراء.

أما عيار 18 فقد بلغ 5050 جنيهًا للبيع و5030 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 مستوى 3925 جنيهًا للبيع و3915 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3365 جنيهًا للبيع و3355 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الذهب الخام، سجلت الأونصة سعر 209370 جنيهًا للبيع و208660 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47120 جنيهًا للبيع و46960 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4432.83 دولارًا