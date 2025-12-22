قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأثنين 22-12-2025.. سعر عيار 21 بكام؟

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية ارتفاعا، وذلك وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب قيمة المصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6730 جنيهًا للبيع و6710 جنيهات للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 6170 جنيهًا للبيع و6150 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الان

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246730 جنيه6710 جنيه 
عيار 226170 جنيه6150 جنيه 
عيار 215890 جنيه5870 جنيه 
عيار 185050 جنيه5030 جنيه 
عيار 143925 جنيه3915 جنيه 
عيار 123365 جنيه3355 جنيه 
الاونصة209370 جنيه208660 جنيه 
الجنيه الذهب47120 جنيه46960 جنيه 
الأونصة بالدولار4432.83 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21  مباشر

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5890 جنيهًا للبيع و5870 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أما عيار 18 فقد بلغ 5050 جنيهًا للبيع و5030 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 مستوى 3925 جنيهًا للبيع و3915 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3365 جنيهًا للبيع و3355 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الذهب الخام، سجلت الأونصة سعر 209370 جنيهًا للبيع و208660 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47120 جنيهًا للبيع و46960 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4432.83 دولارًا

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

