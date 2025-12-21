بيعا وشراء.. أسعار الذهب في السوق المحلي الآن

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال تعاملات الصباحية اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6615 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6585 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6065 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6035 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5790 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4965 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4935 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3860 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3310 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3290 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 46320 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46080 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205815 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 204750 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4338.58 دولار.