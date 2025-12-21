قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مكاسب الذهب بالأسواق المحلية تتجاوز 2000 جنيه منذ بداية 2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1%، مدفوعة بتنامي التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة تيسير نقدي خلال العام المقبل ، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

ارتفاع أسعار الذهب 

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5745 جنيهًا، ولامس مستوى 5800 جنيه، وأنهى التعاملات عند 5790 جنيهًا.

 وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا، بعدما افتتحت عند 4299 دولارًا وأغلقت قرب 4339 دولارًا.

سعر جرام الذهب 

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6617 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4963 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 2050 جنيهًا، وبنسبة 55 % منذ بداية 2025، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 1715 دولارًا، وبنسبة 65 %، ليحقق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية في إطار التخلي عن الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم التوجه إلى خفض أسعار الفائدة. 

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها عند 4374 دولارًا يوم الخميس، مقتربة من ذروة العام البالغة 4381 دولارًا، رغم ارتفاع عوائد السندات العالمية.بدعم من بيانات اقتصادية أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض طفيف في توقعات التضخم.

وأظهرت بيانات جامعة ميشيجان تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال ديسمبر إلى 52.9 نقطة مقابل 53.3 في القراءة السابقة، وأقل من التوقعات البالغة 53.5 نقطة، مع توقع المشاركين في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة واستمرار تراجع شراء السلع المعمرة للشهر الخامس على التوالي. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.2%، بينما استقرت توقعات الخمس سنوات عند 3.2%.

وفي هذا السياق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75%، ما دفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 4.147%، كما صعدت العوائد الحقيقية الأمريكية إلى 1.907%، وهي عادة ما تتحرك عكسيًا مع أسعار الذهب، إلا أن المعدن الأصفر واصل مكاسبه مدعومًا بعوامل الطلب.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من التراجع في معدلات التضخم، معتبرًا أن الارتفاع في البطالة قد يكون ناتجًا عن تشوهات مؤقتة، ومؤكدًا عدم وجود حاجة ملحة لتعديل السياسة النقدية في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 2.7% مقابل 3% في القراءة السابقة، إلا أن اقتصاديين حذروا من قراءة البيانات بحذر في ظل تأثير إغلاق حكومي استمر 43 يومًا على دقة بعض المؤشرات.

وتسعّر الأسواق خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة الأمريكية بنحو 60 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع ترجيح أول خفض في يونيو، وفي الوقت نفسه، يقدّر المتداولون احتمالية تقارب 20% لخفض الفائدة في اجتماع 28 يناير المقبل.

توقع بنك جولدمان ساكس في مذكرة حديثة، أن ترتفع أسعار الذهب بنسبة 14% لتصل إلى 4,900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026 في السيناريو الأساسي، مشيرة إلى وجود مخاطر صعودية إضافية إذا توسع نطاق المستثمرين الأفراد في تنويع محافظهم.

وأكد جولدمان أن الطلب القوي من البنوك المركزية والدعم الدوري الناتج عن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل تعزيز أسعار الذهب، مشددة على استمرار توصيتها بالاحتفاظ بالمراكز الطويلة الأجل في المعدن النفيس.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تشمل متوسط التغير في التوظيف وفق بيانات ADP، والقراءة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، وبيانات الإنتاج الصناعي.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب الأوقية أسعار الذهب بالأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أوبرا الإسكندرية"

غدا..الأوبرا تنظم حفلا لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية بمناسبة الكريسماس

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود إلى شريف سلامة.. داليا مصطفى تثير الجدل بكلمات غامضة

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر توجه رسالة مهمة لحماية الفن المصري

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد