وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات سكن لكل المصريين بعددٍ من المدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدن: العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توفير المسكن الملائم.

الالتزام بمواعيد التسليم



وشدد وزير الإسكان، على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، وكذا تحقيق التكامل بين العناصر العمرانية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن متكامل ومستدام.

العاشر من رمضان



وفي هذا الإطار، جارٍ استكمال تنفيذ مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط» بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات، ويضم المشروع 68 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة (100 – 110 – 120 م²)، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 95%.

مدينة العبور الجديدة



وفي مدينة العبور الجديدة، جارٍ استكمال مشروع المدرسة بالقطعة (38) على مساحة 8,500 م²، والذي يضم 56 فصلًا للتعليم الأساسي، ويخدم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي الـ14 والأحياء المجاورة، بما يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية بالمدينة، بجانب تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، الذي يضم 143 عمارة بإجمالي 3,432 وحدة سكنية.

سوهاج الجديدة



وفي مدينة سوهاج الجديدة، يتم تنفيذ مشروع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة 735 فدانا – مجاورة رقم (36)، ويضم 1356 وحدة سكنية موزعة على 54 عمارة، منها عدد 49 عمارة مخصصة لمتوسطي الدخل، بمساحة 90 م² للوحدة كاملة التشطيب، بالإضافة إلى عدد 5 عمارات لمحدودي الدخل، بمساحة 75 م² للوحدة، وقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات، وكذلك تنفيذ الواجهات الخارجية لعدد من العمارات، وجارٍ حاليًا استكمال الأعمال بباقي العمارات وفق الخطة الزمنية المعتمدة، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن.

حدائق العاشر من رمضان



وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، جارٍ تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بمرحلتيها الخامسة والسادسة، وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ الوحدات السكنية، واستكمال أعمال الطرق، وتنسيق الموقع، والمرافق بالمشروع.