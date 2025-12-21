قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات سكن لكل المصريين بعددٍ من المدن الجديدة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدن: العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توفير المسكن الملائم.

الالتزام بمواعيد التسليم 


وشدد وزير الإسكان، على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، وكذا تحقيق التكامل بين العناصر العمرانية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن متكامل ومستدام.

 العاشر من رمضان


وفي هذا الإطار، جارٍ استكمال تنفيذ مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط» بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات، ويضم المشروع 68 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة (100 – 110 – 120 م²)، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 95%.

مدينة العبور الجديدة


وفي مدينة العبور الجديدة، جارٍ استكمال  مشروع المدرسة بالقطعة (38) على مساحة 8,500 م²، والذي يضم 56 فصلًا للتعليم الأساسي، ويخدم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي الـ14 والأحياء المجاورة، بما يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية بالمدينة، بجانب تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، الذي يضم 143 عمارة بإجمالي 3,432 وحدة سكنية.

سوهاج الجديدة


وفي مدينة سوهاج الجديدة، يتم تنفيذ مشروع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة 735 فدانا – مجاورة رقم (36)، ويضم 1356 وحدة سكنية موزعة على 54 عمارة، منها عدد 49 عمارة مخصصة لمتوسطي الدخل، بمساحة 90 م² للوحدة كاملة التشطيب، بالإضافة إلى عدد 5 عمارات لمحدودي الدخل، بمساحة 75 م² للوحدة، وقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات، وكذلك تنفيذ الواجهات الخارجية لعدد من العمارات، وجارٍ حاليًا استكمال الأعمال بباقي العمارات وفق الخطة الزمنية المعتمدة، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن.

 حدائق العاشر من رمضان


وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، جارٍ تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بمرحلتيها الخامسة والسادسة، وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ الوحدات السكنية، واستكمال أعمال الطرق، وتنسيق الموقع، والمرافق بالمشروع.

الإسكان المجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين العاشر من رمضان العبور الجديدة سوهاج الجديدة حدائق العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد