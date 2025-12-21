رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى يتفقد عدداً من المشروعات بالإسكندرية

تفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولو الجهاز بالإسكندرية، عدداً من مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من مختلف الجهات التابعة للوزارة.

مشروع محطة الرفع الرئيسية 2

واستهل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجولة بتفقد مشروع محطة الرفع الرئيسية 2 بمشروع الصرف الصحى بمنطقة أبوتلات والجارى العمل على الانتهاء منها ومخطط بدء تجارب التشغيل لها قريباً.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، مشروع الصرف الصحى بمنطقة مرغم قبلى الطريق الصحراوى المكون من 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 59 كم، حيث تم تفقد محطة الرفع الرئيسية رقم 2.

مشروع إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى

وتفقد المهندس أحمد عبدالقادر، ومرافقوه، مشروع إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بنظام برك الأكسدة بمدينة برج العرب الجديدة، ومحطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى بطاقة 25 ألف م3/يوم لخدمة قرية أبيس الأولى ومنطقة خورشيد القبلية.

محطة رفع صرف صحى 11 شرق

كما تفقد رئيس الجهاز، توسعات محطة رفع صرف صحى 11 شرق والتى تساهم فى تخفيف التصرفات على محطة رفع السيوف.

واستمع رئيس الجهاز ومرافقوه، إلى شرح مفصل عن الأعمال المتبقية بالمشروعات وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة مع الالتزام بتطبيق كافة معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية.