قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
آية الجارحي

ترّأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا للجنة الخبراء، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمقرر استضافتها بالقاهرة.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، التي تترأسها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأرميني السيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا.

وشهدت اجتماعات الخبراء مناقشة حزمة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، شملت: التجارة، الاستثمار، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، التعليم العالي، الرياضة، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التصنيع الدوائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت فرق العمل الفنية المشتركة على مراجعة وتحديث بنود التعاون المقترحة، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تعظيم الاستفادة المتبادلة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وتعكس العلاقات المصرية–الأرمينية مسارًا متناميًا من التعاون، في ضوء حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، لا سيما في ظل تنامي الزيارات الرسمية المتبادلة، والتقارب في الرؤى الاقتصادية والتنموية.

وتُمثل الدورة السادسة للجنة المشتركة منصة مهمة لتعميق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها الكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن نجاح أعمال اللجنة والخروج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ.

وشارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها وزارات: الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن تمثل اجتماعات الخبراء خطوة محورية في الإعداد للجلسة الوزارية المرتقبة، التي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي المصرية–الأرمينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

تفاعل سريع ومباشر من محافظ أسوان مع مطالب وشكاوى المواطنين

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: تقديم كافة التيسيرات للمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتوفيق أوضاعهم

جانب من الفعاليات

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد فعاليات ورش المدرب المجتمعي.. صور

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد