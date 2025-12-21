أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية

تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21 ديسمبر 2025 ، حيث يتابع المواطنون يومياً سعر جرام الذهب عد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الذهب على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة ، ما بين الصعود المرتفع والهبوط الطفيف.

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في مصر خلال التعاملات المسائية .



أسعار الذهب اليوم 21 ديسمبر 2025

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 6617 جنيهًا للشراء و6594 جنيهًا للبيع

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 5790 جنيهًا للشراء مقابل 5770 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 نحو 4963 جنيهًا للشراء و4946 جنيهًا للبيع.

مصنعية الذهب

تتراوح مصنعية الذهب في مصر ما بين 3% و7% من سعر الجرام، وقد تزيد في المشغولات الذهبية الدقيقة، بينما تنخفض في السبائك والجنيهات الذهبية، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة من حيث قيمة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم 21 ديسمبر

بلغ سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة نحو 46320 جنيهًا للشراء و46160 جنيهًا للبيع.

ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرام وهو من عيار 21، ويعتبر الأكثر طلباً وشراءً كنوع من الاستثمار في الذهب .

توقعات بخفض أسعار الفائدة

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.



في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.

ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.

ارتفاع سعر الفضة

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، من الانسياق وراء الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار الفضة خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن هذا الصعود السريع قد لا يكون مستداماً على المدى المتوسط، في ظل عوامل طلب غير مضمونة الاستمرار.

وأوضح واصف في تصريحات اليوم الأحد، أن الفضة حققت مكاسب تاريخية تجاوزت 118% منذ بداية عام 2025، لتسجل الأونصة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.8 دولاراً، مدفوعة بعوامل طلب استثنائية، في مقدمتها التوجه الصيني نحو تكوين مخزون صناعي واستراتيجي ضخم من المعدن الأبيض، بالإضافة إلي دخول الفضة في صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية كما تستخدم الفضة في صناعة اللوحات المولدة للطاقة.

الصين تطلب14 ألف طن من الفضة

وأشار إلى أن الصين تُعد المحرك الرئيسي للموجة الصعودية الحالية، مع تقديرات تشير إلى طلب يقارب 14 ألف طن من الفضة لاستخدامها كمخزون داعم لعدد من الصناعات الحيوية، لافتاً إلى أن السوق بات يعتمد بدرجة كبيرة على هذا الطلب الأحادي، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامته وحول إمكانية حدوث هبوط اضطراري لحركة الفضة مع إمكانية تراجع الطلب الصيني.

وأضاف واصف أن المخاطر الرئيسية تكمن في احتمالية تراجع أو توقف وتيرة الشراء الصينية بشكل مفاجئ، وهو ما قد ينعكس سريعاً على الأسعار في صورة تصحيحات حادة، خاصة في ظل الارتفاعات المتسارعة التي تفوقت على العوامل التقليدية للعرض والطلب.

تحذير من سوق الفضة

وفي هذا السياق، استدعى واصف تجارب تاريخية سابقة، من بينها أزمة المضاربات الشهيرة التي شهدها سوق الفضة في ثمانينات القرن الماضي، محذراً من تكرار سيناريوهات تقلبات عنيفة حال تحول السوق من الطلب الفعلي إلى المراهنات قصيرة الأجل.

وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أهمية التعامل بحذر مع سوق الفضة خلال المرحلة الراهنة، مع ضرورة متابعة تطورات الطلب الصناعي والسياسات الشرائية للدول الكبرى، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.