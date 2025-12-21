أسعار الذهب اليوم الأحد 21-12-2025 في الأسواق ومفاجأة بعيار 21.. فيديو

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية، أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق المحلية، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها المعلنة لمختلف الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم وفقاً للبرنامج:

شهدت أسعار الذهب تسجيل القيم التالية:

عيار 18: 5780 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5954 جنيهًا للجرام

عيار 24: 6605 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب:

سجل الجنيه الذهب نحو 46240 جنيهًا.

ويواصل برنامج «صباح البلد» تقديم متابعة يومية لأسعار الذهب، في إطار حرصه على إطلاع المشاهدين على أحدث التطورات الاقتصادية والأسعار في السوق المحلية.