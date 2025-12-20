أسعار الذهب اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر.. عيار 21 بكام؟

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 6605 جنيهًا.

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025 سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5780 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 5954 جنيهًا.



سجل سعر الجنيه الذهب 46240 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4329 دولار للبيع و 4330 دولار للشراء

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.