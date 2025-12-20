مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم السبت

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 4950 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5775 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6600 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46200 جنيها.



