قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنجح سنة في تاريخ الرئاسة.. ترامب: خفض أسعار الأدوية وجالون الوقود
ماذا يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 17 معجزة تجعل خسارة النائمين كبيرة
الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب أنحاء المملكة
أحمد العوضي لـ صدى البلد: سأكون عريسا في 2026 | فيديو
لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وانخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية
ضياء رشوان: مصر ستكسب 11مليار دولار من صفقة الغاز الإسرائيلي.. ولقاء الرئيس السيسي مع نتنياهو لا أساس له من الصحة
سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر
إنتشال 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح
منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا
سوريا ..القوات الأمريكية تطلق قنابل ضوئية بمحيط جبل العموري شرقي حمص
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب داخل محلات الصاغة في مطلع اليوم السبت الموافق 20-12-2025؛ استقرارا دون تغيير.

الذهب ثابت

وسجل سعر المعدن الأصفر ثباتا داخل محلات تداول الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

انخفاض طفيف

ومع مطلع تعاملات مساء أمس، سجل سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفًا ليجمد بذلك خسائره الأسبوعية .

الذهب يستمر في التراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة في تعاملات أمس مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

انخفاض أسبوعي

وسجلت معدلات تراجع الذهب في نهاية تعاملات الأسابيع السابقة أكثر من 650 جنيه في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5750 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 6571 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4950 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3850 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4329 دولار للبيع و 4330 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للشراء و 46.2 ألف جنيه للشراء

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، ، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

يأتي التراجع في إطار عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع

وتعد الضغوط الحالية على الذهب  محدودة، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر اوقية الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

مرتبات

خلال أيام .. تفاصيل صرف آخر مرتبات العام الحالي

ارشيفية

عامل دليفري ينهي حياته بعد رفض والدته زواجه من حبيبته بالهرم

الطبيب أبو الحسن رجب

شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

عبد الله السعيد

الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ودونجا للتدريبات الجماعية

بالصور

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد