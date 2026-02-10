أحمد موسى يعلن القبض على المتهم بالتحريض على اغتياله في ساعتين فقط

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه تم القبض على شخص هدده بعد ساعتين في إحدى قرى محافظة الشرقية، مضيفا أن وزارة الداخلية لديها قدرات هائلة في حفظ الأمن.

وأضاف أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم بالتحريض على اغتيالي من إحدى قرى محافظة الشرقية بعد ساعتين فقط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية لديها أجهزة رصد عالية السرعة.. وسرعة قوية للرد على الشائعات".

وأشار أحمد موسى، إلى أن منافسة قوية بين وزارة الإعلام ووزارة الداخلية الفترة المقبلة في التعامل ورصد الشائعات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لديها قدرات كبيرة.





