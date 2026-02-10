تعليق قوي من أحمد موسى على التعديل الوزاري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأيام الماضية شهدت تداول العديد من الآراء حول التغيير الوزاري، مشيرًا إلى أن الحسم جاء اليوم بكلمة الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشعب المصري كان ينتظر هذا التغيير، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على الاختيارات الوزارية والكفاءات، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو الدكتور حسين عيسى، مشيرًا إلى أن هذا المنصب استحدث للمرة الأولى.

وأضاف أن هذا هو العام الأخير للتعامل مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أهمية التخطيط لما بعد الصندوق، وأن ذلك يوضح الاتجاه المستقبلي للسياسات الاقتصادية.

وأوضح أن المستشار محمود الشريف تولى وزارة العدل، وهو من أكبر العائلات في سوهاج، وطوال حياته المهنية كان في المكان المناسب، وهو المطلوب في هذه المرحلة.

وأشار إلى اختيار ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، مؤكدًا أنه ابن مؤسسة الأهرام، وشارك في الحوار الوطني، وشغل 3 دورات نقيبًا للصحفيين، كما كان له دور مهم في الحرب على غزة موضحًا: اختيار عبقري وفي توقيته، ومطلوب من يتحدث للرأي العام ومش هيستنى هيرد على الشائعات، ووزير الإعلام هو من له الحق أنه يطلع في أي وقت أنه يرد في أي وقت بالنيابة عن الدولة".