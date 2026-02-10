قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
توك شو

تعليق قوي من أحمد موسى على التعديل الوزاري

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأيام الماضية شهدت تداول العديد من الآراء حول التغيير الوزاري، مشيرًا إلى أن الحسم جاء اليوم بكلمة الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم.

وقال الإعلامي أحمد موسى  خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشعب المصري كان ينتظر هذا التغيير، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على الاختيارات الوزارية والكفاءات، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو الدكتور حسين عيسى، مشيرًا إلى أن هذا المنصب استحدث للمرة الأولى.

وأضاف أن هذا هو العام الأخير للتعامل مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أهمية التخطيط لما بعد الصندوق، وأن ذلك يوضح الاتجاه المستقبلي للسياسات الاقتصادية.

وأوضح أن المستشار محمود الشريف تولى وزارة العدل، وهو من أكبر العائلات في سوهاج، وطوال حياته المهنية كان في المكان المناسب، وهو المطلوب في هذه المرحلة.

وأشار إلى اختيار ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، مؤكدًا أنه ابن مؤسسة الأهرام، وشارك في الحوار الوطني، وشغل 3 دورات نقيبًا للصحفيين، كما كان له دور مهم في الحرب على غزة موضحًا: اختيار عبقري وفي توقيته، ومطلوب من يتحدث للرأي العام ومش هيستنى هيرد على الشائعات، ووزير الإعلام هو من له الحق أنه يطلع في أي وقت أنه يرد في أي وقت بالنيابة عن الدولة".

أحمد موسى الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي

