سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم .. شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 تطورًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار المعدن الأصفر، خاصةً في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا، حيث يُعد الذهب من أهم أدوات الادخار والاستثمار التي تحظى باهتمام واسع لدى شرائح مختلفة من المجتمع، سواء بغرض الشراء للزينة أو للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات.

تطورات سعر الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 نحو 5890 جنيها للبيع و5850 جنيها للشراء، وهو ما يعكس حالة من الترقب داخل سوق الصاغة، بالتزامن مع متابعة أسعار الذهب العالمية وحركة الأوقية في البورصات الدولية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه العام للأسعار محليًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاء والأكثر استخداما في السبائك والاستثمار طويل الأجل، اليوم في مصر نحو 6742.75 جنيها للبيع و6685.75 جنيها للشراء، ويعد هذا العيار مؤشرا مهما لاتجاهات السوق نظرا لاعتماده بشكل مباشر على السعر العالمي للذهب دون إضافات كبيرة تتعلق بالمصنعية.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة اليوم نحو 6181 جنيها للبيع و6128.5 جنيها للشراء، ويستخدم هذا العيار بشكل ملحوظ في بعض المشغولات الذهبية، ويلاقي إقبالا لدى فئات معينة تفضل التوازن بين درجة النقاء والسعر مقارنة بعياري 24 و21.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا

حقق سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر انتشارا ومبيعا في محافظات مصر، اليوم نحو 5890 جنيها للبيع و5850 جنيها للشراء، ويظل هذا العيار الخيار الأول لغالبية المواطنين عند شراء الذهب، سواء للمناسبات الاجتماعية أو بغرض الادخار، لما يتمتع به من قبول واسع في سوق إعادة البيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 5057.25 جنيها للبيع و5014.25 جنيها للشراء، ويتميز هذا العيار بانتشاره في المشغولات ذات التصميمات الحديثة، ويقبل عليه عدد من المستهلكين نظرا لانخفاض سعره مقارنة بعيار 21، مع الحفاظ على مظهر جمالي مميز.

سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي

بلغ سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي اليوم نحو 3933.75 جنيها للبيع و3900 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات الأقل سعرا، ويستخدم في بعض المشغولات البسيطة، كما يلقى اهتماما من فئات تبحث عن اقتناء الذهب بتكلفة أقل.

سعر الذهب عيار 12 وعيار 9

وصل سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم إلى 3371.5 جنيها للبيع و3342.75 جنيها للشراء، بينما حقق سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 2524.25 جنيها للبيع و2507.25 جنيها للشراء، ويعد هذان العياران من الأنواع الأقل تداولا في السوق المصري، إلا أنهما يظلان ضمن المؤشرات التي تعكس حركة التسعير العامة للذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 47200 جنيه للبيع و46800 جنيه للشراء، ويُقبل العديد من المواطنين على شراء الجنيه الذهب باعتباره وسيلة ادخارية مفضلة، نظرا لانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، وسهولة تداوله عند البيع والشراء.

سعر أونصة الذهب عالميا

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4438.78 دولار للبيع و4438.41 دولار للشراء، وهو ما يعكس تحركات السوق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب في مصر، إذ يرتبط السعر المحلي ارتباطًا وثيقًا بسعر الأوقية في الأسواق الدولية، إلى جانب عوامل أخرى مؤثرة.

متابعة مستمرة من السوق والمواطنين

يحرص المواطنون والتجار على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، في ظل التغيرات التي تطرأ على السوق، سواء للراغبين في الشراء أو البيع، إذ يمثل الذهب ملاذا آمنا للكثيرين، كما يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس حالة الأسواق المحلية والعالمية.