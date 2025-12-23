تعرف على سعر الذهب فى السعودية.. جرام 21 وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تحركات مستقرة تميل إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم، في ظل تأثر السوق المحلي بالتغيرات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، واستمرار الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط الآمن.



وجاءت أسعار الذهب في السوق السعودية عند مستويات متقاربة بين مختلف الأعيرة، حيث سجلت الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 540 ريالًا سعوديًا

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 495 ريالًا سعوديًا

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 472 ريالًا سعوديًا

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 405 ريالات سعودية

سعر أوقية الذهب نحو 16800 ريال سعودي

ويعكس هذا الاستقرار النسبي ارتباط السوق المحلية بتحركات أسعار الذهب عالميًا، والتي تتأثر بعدة عوامل من أبرزها تطورات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وتحركات الدولار الأمريكي، فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية التي تدعم توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق السعودية، سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك، نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، ما يجعله الخيار المفضل لشريحة واسعة من المستهلكين، خاصة في مواسم المناسبات الاجتماعية.



كما يشهد سوق الذهب المحلي نشاطًا ملحوظًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في ظل توجه بعض الأفراد إلى تنويع أدوات الادخار والحفاظ على القيمة، بالتزامن مع متابعة دقيقة لتحركات الأسعار اليومية.

ويراقب المتعاملون والمستثمرون في سوق الذهب بالمملكة تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب، تماشيًا مع المستجدات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها المباشر على أسعار المعادن النفيسة.