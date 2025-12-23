قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
تعرف على سعر الذهب فى السعودية.. جرام 21 وصل كام؟

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تحركات مستقرة تميل إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم، في ظل تأثر السوق المحلي بالتغيرات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، واستمرار الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط الآمن.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء


وجاءت أسعار الذهب في السوق السعودية عند مستويات متقاربة بين مختلف الأعيرة، حيث سجلت الأسعار التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 540 ريالًا سعوديًا
سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 495 ريالًا سعوديًا
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 472 ريالًا سعوديًا
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 405 ريالات سعودية
سعر أوقية الذهب نحو 16800 ريال سعودي

ويعكس هذا الاستقرار النسبي ارتباط السوق المحلية بتحركات أسعار الذهب عالميًا، والتي تتأثر بعدة عوامل من أبرزها تطورات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وتحركات الدولار الأمريكي، فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية التي تدعم توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق السعودية، سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك، نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، ما يجعله الخيار المفضل لشريحة واسعة من المستهلكين، خاصة في مواسم المناسبات الاجتماعية.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا


كما يشهد سوق الذهب المحلي نشاطًا ملحوظًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في ظل توجه بعض الأفراد إلى تنويع أدوات الادخار والحفاظ على القيمة، بالتزامن مع متابعة دقيقة لتحركات الأسعار اليومية.
ويراقب المتعاملون والمستثمرون في سوق الذهب بالمملكة تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب، تماشيًا مع المستجدات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها المباشر على أسعار المعادن النفيسة.

