ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم من مستوى 6000 جنيه بعد احتساب المصنعية في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، وفق متوسط أسعار الذهب المتداولة في محلات الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5905 جنيهات للبيع و5885 جنيهًا للشراء، ليواصل التحرك قرب الحاجز النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6750 جنيهًا للبيع و6725 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 6185 جنيهًا للبيع و6165 جنيهًا للشراء.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6750 جنيه 6725 جنيه عيار 22 6185 جنيه 6165 جنيه عيار 21 5905 جنيه 5885 جنيه عيار 18 5060 جنيه 5045 جنيه عيار 14 3935 جنيه 3925 جنيه عيار 12 3375 جنيه 3365 جنيه الاونصة 209905 جنيه 209195 جنيه الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه الأونصة بالدولار 4444.84 دولار

وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 5060 جنيهًا للبيع و5045 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3935 جنيهًا للبيع و3925 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 12 حوالي 3375 جنيهًا للبيع و3365 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 209905 جنيهات للبيع و209195 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 47240 جنيهًا للبيع و47080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4444.84 دولارًا، بحسب آخر التحديثات المتاحة.

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على الاستثمار في الذهب وتخزينه للاستفادة من قيمته على المدى البعيد.

وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن فرصة اقتناء الألماس أصبحت قوية جدا ومشجعة نتيجة لارتفاع سعر الذهب.

وتابع: أنا شايف إن الوقت ده ممكن التوجه يبقى ناحية الماس خصوصا مع انخفاض سعر الماس وأعتقد إن الفرصة نشتري خاتم سوليتير في الشبكة.

