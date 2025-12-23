قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

 زيت الريحان من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض الشائعة وتعمل على الوقاية منها وفي مقدمتها الانفلونزا.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس نكشف لكم فوائد زيت الريحان في علاج نزلات البرد.

علاج نزلات البرد والانفلونزا 


يعد زيت الريحان ضمن قائمة الزيوت العطرية التي تُساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا وعلى سبيل المثال، أدرجت مجلة ريدرز دايجست زيت الريحان العطري في هذه القائمة، وسلطت الضوء على "خصائصه المضادة للتشنج، والتي تُعطي أفضل النتائج عند استنشاق بخاره أو شرب شاي مُعدّ منه".

تُسبب الفيروسات كلاً من نزلات البرد والإنفلونزا، وقد أظهرت الأبحاث أن زيت الريحان مُضاد طبيعي للفيروسات لذا، قد يكون الأمر مُفاجئاً، ولكنه صحيح، أن زيت الريحان يُمكن استخدامه كعلاج طبيعي لنزلات البرد .

إذا كنت مريضًا، يمكنك نشر الزيت في جميع أنحاء منزلك، أو إضافة قطرة أو قطرتين إلى حمام البخار، أو صنع مرهم بخاري منزلي الصنع باستخدام زيت الأوكالبتوس وزيت الريحان والذي يمكن تدليكه على الصدر لفتح الممرات الأنفية.

مزيل روائح طبيعي ومنظف

يتمتع الريحان بقدرة فائقة على القضاء على البكتيريا والفطريات المسببة للروائح الكريهة في المنزل والسيارة والأجهزة المنزلية والأثاث، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات و في الواقع، كلمة "ريحان" مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني "الشم".

يُستخدم هذا المنتج تقليديًا في الهند في العديد من تطبيقات الطهي، بما في ذلك إزالة الروائح وتنظيف أدوات المطبخ.

ضع بضع قطرات منه في أجهزة مطبخك، أو اخلطه مع صودا الخبز لإزالة البقع والبكتيريا من الأواني والمقالي، أو رشه داخل المرحاض والدش وصناديق القمامة.

مُحسِّن النكهة

ربما تعرف كيف يمكن لبضع أوراق من الريحان الطازج أن تُحسّن مذاق الطبق بشكل ملحوظ كما يُمكن لزيت الريحان أن يُضفي نكهة ورائحة مميزة على العديد من الوصفات.

كل ما يتطلبه الأمر هو إضافة قطرة أو قطرتين إلى العصائر، أو المشروبات المخفوقة، أو الصلصات، أو تتبيلات السلطة بدلاً من استخدام الريحان الطازج و بهذه الطريقة، ستجعل رائحة مطبخك رائعة، وتقلل من خطر تلوث الطعام أيضاً.

