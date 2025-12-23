قافلة بيطرية شاملة بقرية الإسراف بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية علاجية شاملة بقرية الإسراف التابعة لمركز كفر الشيخ.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبناءً على توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

انطلقت القافلة بقيادة الدكتور إيهاب شكري وكيل الوزارة، وبإشراف وحضور الدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية والعلاج، وبحضور الدكتورة رشا عبد الحميد مدير إدارة الحوكمة، ولفيف من أطباء المديرية وإدارة كفر الشيخ البيطرية.

ونجحت القافلة في تقديم 45 خدمة بيطرية متنوعة للمربين في الأماكن البعيدة عن المنشآت البيطرية، شملت فحوصات تناسلية دقيقة وعلاجاً للأمراض الباطنية.