بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
قافلة بيطرية شاملة بقرية الإسراف بكفر الشيخ

قافلة بيطرية
محمود زيدان

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية علاجية شاملة بقرية الإسراف التابعة لمركز كفر الشيخ.

 يأتي ذلك تحت رعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبناءً على توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

انطلقت القافلة بقيادة الدكتور إيهاب شكري وكيل الوزارة، وبإشراف وحضور الدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية والعلاج، وبحضور الدكتورة رشا عبد الحميد مدير إدارة الحوكمة، ولفيف من أطباء المديرية وإدارة كفر الشيخ البيطرية.

 ونجحت القافلة في تقديم 45 خدمة بيطرية متنوعة للمربين في الأماكن البعيدة عن المنشآت البيطرية، شملت فحوصات تناسلية دقيقة وعلاجاً للأمراض الباطنية.

