محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات 16 محلاً بكورنيش مصيف بلطيم.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء 16 محلًا تجاريًا بكورنيش مدينة مصيف بلطيم، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروع إنشاء المحلات التجارية يستهدف تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير خدمات متكاملة للزوار والمصطافين، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بمكانة مصيف بلطيم، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنسيق الحضاري في التنفيذ، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الساحلية ويحافظ على الشكل الجمالي للكورنيش، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

تأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تنموية وخدمية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات والمرافق العامة بمصيف بلطيم، بما يعزز مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.