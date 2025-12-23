محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء 11 مشاية جديدة بشواطئ مصيف بلطيم.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء 11 مشاية جديدة بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، يتراوح طولها بين 150 و300 متر.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشاية بشواطئ المصيف، ويجري حاليًا إنشاء 11 مشاية جديدة، ضمن خطة التطوير الشاملة لاستقبال الزوار والمصطافين، وتقديم خدمات متقدمة لذوي الهمم وكبار السن، بما يسهم في تحسين الخدمات السياحية وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرواد المصيف، بما يواكب جهود التطوير المستمرة في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة بمصيف بلطيم، بما يدعم مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.