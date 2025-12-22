قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
محافظات

أندية كفر الشيخ تستقبل الجمهور لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي.. صور

جانب من الفعاليات
محمود زيدان

تستقبل مراكز الشباب والأندية على نطاق محافظة كفر الشيخ، الآن الجماهير من المواطنين والشباب وذلك لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني ضمن بطولة الأمم الأفريقية 2025.

وتفتح الهيئات الشبابية والرياضية أبوابها للجمهور بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ. 

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب والأندية بالمحافظة تستقبل الآلاف من الجمهور والشباب، لمشاهدة أولى مباريات المنتخب الوطني المصري، أمام منتخب زيمبابوى، موضحا أن جموع الشعب المصري تقف وتساند صفا واحدًا خلف منتخبنا الوطني.

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب تركيزًا عاليًا منذ الجولة الأولى، ويخوض المنتخب المصري جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

 تستقبل مراكز شباب وأندية المحافظة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

