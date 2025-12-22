أندية كفر الشيخ تستقبل الجمهور لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي.. صور

تستقبل مراكز الشباب والأندية على نطاق محافظة كفر الشيخ، الآن الجماهير من المواطنين والشباب وذلك لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني ضمن بطولة الأمم الأفريقية 2025.

وتفتح الهيئات الشبابية والرياضية أبوابها للجمهور بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب والأندية بالمحافظة تستقبل الآلاف من الجمهور والشباب، لمشاهدة أولى مباريات المنتخب الوطني المصري، أمام منتخب زيمبابوى، موضحا أن جموع الشعب المصري تقف وتساند صفا واحدًا خلف منتخبنا الوطني.

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب تركيزًا عاليًا منذ الجولة الأولى، ويخوض المنتخب المصري جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

تستقبل مراكز شباب وأندية المحافظة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.